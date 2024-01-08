Число пострадавших в массовом ДТП в Новгородской области возросло

Число пострадавших в массовом ДТП на трассе М-11 в Новгородской области достигло 16, сообщили в пресс-службе МЧС России.«”Всего пострадали 20 человек. Из них четверо погибли, в том числе ребенок”, – сказано в комментарии ведомства.
Отмечается, что трое пострадавших детей были доставлены авиацией МЧС в Великий Новгород.
Ранее сообщалось о 10 пострадавших в аварии.
Уточняется, что спасатели развернули пункты обогрева, где люди могут выпить горячий чай и зарядить телефоны. На месте ДТП работают психологи МЧС.
Движение легкового автотранспорта перенаправлено в объезд по трассе М-10. Сейчас на месте происшествия остается около 60 большегрузных автомобилей, которые не имеют возможности развернуться. Протяженность пробки составляет около 1,5 километра.
В ликвидации последствий ДТП принимают участие 68 специалистов, задействовано 27 единиц техники.
Радио Sputnik также сообщило, что электричка “Москва – Монино” насмерть сбила подростка.
Взято отсюда.