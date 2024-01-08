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Число пострадавших в массовом ДТП в Новгородской области возросло

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Число пострадавших в массовом ДТП в Новгородской области возросло

Число пострадавших в массовом ДТП на трассе М-11 в Новгородской области достигло 16, сообщили в пресс-службе МЧС России.«”Всего пострадали 20 человек. Из них четверо погибли, в том числе ребенок”, – сказано в комментарии ведомства.

Отмечается, что трое пострадавших детей были доставлены авиацией МЧС в Великий Новгород.

Ранее сообщалось о 10 пострадавших в аварии.

Уточняется, что спасатели развернули пункты обогрева, где люди могут выпить горячий чай и зарядить телефоны. На месте ДТП работают психологи МЧС.

Движение легкового автотранспорта перенаправлено в объезд по трассе М-10. Сейчас на месте происшествия остается около 60 большегрузных автомобилей, которые не имеют возможности развернуться. Протяженность пробки составляет около 1,5 километра.

В ликвидации последствий ДТП принимают участие 68 специалистов, задействовано 27 единиц техники.

Радио Sputnik также сообщило, что электричка “Москва – Монино” насмерть сбила подростка.

Взято отсюда.

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