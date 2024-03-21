Бывший автомобильный завод Nissan в Санкт-Петербурге, позднее сменивший название на «Лада Санкт-Петербург», а затем на ООО «Автозавод Санкт-Петербург», завершил 2023 год с чистым убытком в размере 13,7 млрд рублей. Об этом сообщает dp.ru. В 2022 году этот показатель составлял 6 млрд рублей.

Согласно финансовой отчетности предприятия, его выручка в 2023 году сократилась почти на 90% — до 3,7 млрд рублей.

Завод Nissan в Санкт-Петербурге заработал в июне 2009 года. С конвейера предприятия сходили кроссоверы X-Trail, Murano, Qashqai и Terrano. Производственная мощность завода составляла 100 тыс. автомобилей в год. Осенью 2022 иностранная компания продала этот актив.

В январе 2024 года на предприятии выпустили первую партию машин под новым брендом Xcite. В марте была представлена первая модель нового бренда Xcite X-Cross 7.

Мощность двигателя автомобиля составляет 147 лошадиных сил, длина — 4,5 метра, ширина — 1,842 метра, высота — 1,705 метра.

До этого стало известно, что автозавод «Москвич» собирается найти второго китайского партнера, помимо JAC.

Ранее Nissan вернулся в Россию через китайский завод.

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