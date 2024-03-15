Члены экипажа МКС проголосовали на выборах, пролетая над Тихим океаном

Члены экипажа Международной космической станции (МКС) Олег Кононенко, Александр Гребенкин и Николай Чуб приняли участие в голосовании на выборах президента РФ, сообщает интернет-издание “Подмосковье сегодня” со ссылкой на избирком Московской области.

Голосование для космонавтов было организовано на базе ракетно-космической корпорации “Энергия”. Они отдали свои голоса, пролетая над Тихим океаном. Это удалось осуществить через доверенное лицо. Уточняется, что им стал глава Королева Игорь Трифонов.

Радио Sputnik также рассказало, что Дед Мороз и Чебурашка уже проголосовали на выборах президента РФ.

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