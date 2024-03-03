Члены избирательных комиссий в Херсонской области получали угрозы с Украины

Баннер Центральной избирательной комиссии со слоганом президентских выборах. Архивное фото

Члены участковых избирательных комиссий Херсонской области и избиратели региона во время досрочного голосования на выборах президента России получали в свой адрес угрозы со стороны Украины, сообщила журналистам председатель региональной избирательной комиссии Марина Захарова.

“Не обошлось без угроз, которые звучали в адрес наших членов участковых комиссий. И, к сожалению, в адрес наших избирателей, которые с гражданской ответственностью шли на избирательные участки”, – сказала глава избирательной комиссии Херсонской области.

Захарова отметила сложные оперативные условия, в которых пришлось работать мобильным участковым комиссиям.

“С помощью дронов и другого оружия массового поражения Украина пыталась дестабилизировать обстановку и сделать все, чтобы сорвать избирательный процесс в отдаленных населенных пунктах. Так, были зафиксированы обстрелы в Новой Каховке, в Голопристанском муниципальном округе, в Горностаевском и в Великолепетихском”, – сказала она.

Несмотря на провокации, избирательные комиссии области продолжали работу с гражданами, приостанавливая голосование только во время непосредственной опасности, исходившей от украинской армии.

Херсонская область – регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

Досрочное голосование в Херсонской области завершено. Основной этап выборов президента Российской Федерации пройдет с 15 по 17 марта 2024 года. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

горняк

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