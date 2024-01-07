ЧП с отоплением в Подольске почти сутки скрывали, заявил вице-губернатор

Сотрудники коммунальных служб ликвидируют последствия прорыва трубы отопления. Архивное фото

Почти сутки власти Подмосковья находились в неведении о ситуации с отоплением в микрорайоне Климовск в Подольске, заявил вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин.«”Проблема оказалась в том, что ситуация была скрыта, не выведена в нашу единую систему контроля теплоснабжения Московской области. Практически сутки мы находились в неведении. Спасибо жителям, которые, в том числе, через соцсети сообщили, что у них нет тепла. После того, как мы поняли ситуацию, развернули штаб. Обо всем было доложено губернатору, Андрей Юрьевич дал поручение ввести ЧС, собрать все силы из Московской области”, – отметил Хромушин, слова которого цитирует пресс-служба губернатора и правительства региона.

Авария в Подольске

Об аварии на теплотрассе от котельной ЗАО “КСПЗ” в Подольске стало известно 5 января. Без отопления остались 173 дома. В этот день температура в Подмосковье опускалась ниже минус 20 градусов, в первые часы после аварии удалось восстановить теплоснабжение 20 домов.

Шестого января из-за продолжительного отсутствия отопления в микрорайоне Климовск в городе ввели режим ЧС локального характера. По словам главы городского округа Григория Артамонова, аварийные бригады работали всю ночь. Из-за морозов система замерзла и при запусках возникали прорывы на магистральной линии и в домах.

Во второй половине дня Артомонов сообщил, что работу котельной удалось стабилизировать, прорывы ликвидированы, начинается подключение домов. Вечером в субботу глава округа уточнил, что тепло подано уже в 45 многоэтажек. По его словам, специалисты продолжают заполнение системы на магистральных теплоносителях для последующей подачи отопления в многоквартирные дома.

Глава округа обратился к жителям с просьбой при запуске отопления обратить особое внимание на работу батарей и внутридомовых коммуникаций. В случае повреждения радиаторов специалисты управляющей организации произведут их замену и ремонт.

Начата проверка

Прокуратура 5 января начала проверку из-за перебоев в подаче электроэнергии, тепла и водоснабжения в Подмосковье, сообщили в Telegram-канале ведомства.

Прокуроры оценивают работу ресурсоснабжающих организаций “в том числе по обеспечению надлежащего технического состояния трансформаторных подстанций, систем отопления и водоснабжения”.

“В связи с нарушением правил предоставления коммунальных услуг прокурорами в адрес руководителей ресурсоснабжающих организаций внесены представления, рассматривается вопрос о возбуждении дел об административных правонарушениях”, – рассказали в областной прокуратуре.

В Telegram-канале ведомства также отметили, что прокуратура контролирует сроки проведения работ по восстановлению подачи электроэнергии, тепла и водоснабжения жителям многоквартирных домов, а также порядок начисления платы за коммунальные услуги.

горняк

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