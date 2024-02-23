Что едят на штурмах. Питание от “Консерватории Z”

На мушкеЧто едят на штурмах. Питание от “Консерватории Z”5 февраля, 16:33 Гости Владислав Севастьянов, координатор волонтерского объединения “Консерватория Z”

Какую еду взять с собой на задачу штурмовикам, снайперам, разведчикам, когда загружены от и до? Например, реторт-пакеты с гороховой кашей со свининой или фасоль с говядиной! Волонтеры готовят домашние обеды и упаковывают в легкие, но выдерживающую нагрузку пакеты.

“Наша задача – в минимальный габарит запихнуть максимум питательности”, – говорит координатор волонтерского объединения “Консерватория Z” Владислав Севастьянов. Он расскажет, как россияне из 40 городов объединились, чтобы поддержать и накормить наших солдат. Среди них есть и пенсионеры, и многодетные семьи.

Продукции прошла обкатку непосредственно в боях – парни остались довольны. В конце программы послушаем их отзывы.

Полезные ссылки: “Консерватория Z. Еда войны”

Владислав Севастьянов @argentumvvs

Адреса групп в некоторых городах

“Умельцы фронту”



Взято отсюда.