Что едят на штурмах. Питание от “Консерватории Z”

На мушкеЧто едят на штурмах. Питание от “Консерватории Z”5 февраля, 16:33 Гости Владислав Севастьянов, координатор волонтерского объединения “Консерватория Z”
Какую еду взять с собой на задачу штурмовикам, снайперам, разведчикам, когда загружены от и до? Например, реторт-пакеты с гороховой кашей со свининой или фасоль с говядиной! Волонтеры готовят домашние обеды и упаковывают в легкие, но выдерживающую нагрузку пакеты.
“Наша задача – в минимальный габарит запихнуть максимум питательности”, – говорит координатор волонтерского объединения “Консерватория Z” Владислав Севастьянов. Он расскажет, как россияне из 40 городов объединились, чтобы поддержать и накормить наших солдат. Среди них есть и пенсионеры, и многодетные семьи.
Продукции прошла обкатку непосредственно в боях – парни остались довольны. В конце программы послушаем их отзывы.
Полезные ссылки: “Консерватория Z. Еда войны”
Владислав Севастьянов @argentumvvs
Адреса групп в некоторых городах
“Умельцы фронту”
Взято отсюда.