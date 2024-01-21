“Чтобы боялись”. Сальдо рассказал о необходимой реакции на обстрел Донецка

России необходимо добиться того, чтобы украинские войска боялись наносить удары по гражданской инфраструктуре, считает губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.«”Нам пора бы усвоить, что к разуму или совести нелюдей взывать бесполезно. А вот сделать так, чтобы они боялись даже подумать о том, чтобы обстреливать гражданскую инфраструктуру, – неотложная необходимость”, – цитирует Сальдо телеканал “360”.

В Telegram-канале он от лица всех херсонцев выразил глубочайшие соболезнования родным и близким погибших при украинском обстреле Донецка, а также всем дончанам.

Сальдо также высказал мнение, что к этому военному преступлению в равной степени причастны “как людоедский киевский режим, так и его западные хозяева”, отметив, что “их послушные СМИ молчат, как будто ничего не произошло”.

В воскресенье утром украинские войска выпустили не менее шести снарядов калибра 155 миллиметров по донецкому микрорайону “Текстильщик”, где находятся рынки и большое количество магазинов.

По последним данным, число погибших в результате обстрела достигло 25, ранены 20 человек.

Ранее радио Sputnik рассказало о состоянии жителей Донецка, раненных при обстреле.

Взято отсюда.