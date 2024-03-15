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ЦИК: явка на выборах президента РФ на 20:30 мск превысила 30%

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ЦИК: явка на выборах президента РФ на 20:30 мск превысила 30%

Явка на выборах президента России к 20:30 мск в первый день составила 33,45 процента, следует из данных на сайте ЦИК РФ.

Первые избирательные участки открылись накануне в 23:00 мск на Камчатке и Чукотке. В 9:00 15 марта заработали пункты для голосования в самом западном регионе России – Калининградской области.

Отмечается, что почти 2,6 миллиона россиян досрочно отдали свой голос на выборах.

Кроме того, более трех миллионов граждан РФ уже проголосовали дистанционно. Как отмечает РИА Новости, всего участвовать в выборах таким образом планируют около пяти миллионов.

Голосование на выборах президента России продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

Радио Sputnik сообщало, что Путин отдал свой голос на выборах главы государства.

Взято отсюда.

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