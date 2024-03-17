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ЦИК назвал итоговую явку во второй день голосования на выборах президента

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ЦИК назвал итоговую явку во второй день голосования на выборах президента

Урна для голосования на выборах президента России на избирательном участке в Макеевке, ДНР

Явка по итогам второго дня голосования на выборах президента России без учета электронного голосования составила 58,27%, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России.

Последними в субботу закрылись участки в самом западном регионе страны – Калининградской области.

В Москве проголосовали почти 4,3 миллиона человек, большинство из них отдали голоса дистанционно.

В течение трех дней, начиная с 15 марта, избирательные участки будут работать до 20:00 по местному времени. Голосование завершится 17 марта.

На выборах главы государства в 2018 году, когда голосование проходило в один день, явка к 10:00 мск составляла 16,55%, через два часа – 34,72%, к 17:00 мск – 51,9%. После обработки 99,83% протоколов участковых комиссий она составила более 67%.

Радио Sputnik назвало число россиян, проголосовавших на выборах дистанционно.

Взято отсюда.

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