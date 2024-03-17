ЦИК назвал предварительные итоги выборов после обработки 80% протоколов

Кандидат-самовыдвиженец Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ с результатом 87,15% голосов, следует из данных ЦИК после обработки 80% протоколов.

Согласно опубликованным данным, выдвиженец от КПРФ Николай Харитонов набирает 4,22% голосов, представитель партии “Новые люди” Владислав Даванков – 4,04% голосов лидер ЛДПР Леонид Слуцкий – 3,16% голосов.

Результат Путина – рекордный в истории современной России. На выборах в 2018 году он набрал 76,69%, а в 2012-м – 63,6%. Как напоминает агентство, Дмитрий Медведев в 2008 году победил с результатом 70,28%. Ранее, в 2004 и 2000 годах Путин одержал победу с 71,31% и 52,9% соответственно.

Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходило в три дня: 15, 16 и 17 марта.

На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата (в алфавитном порядке): Владислав Даванков, Владимир Путин, Леонид Слуцкий и Николай Харитонов.

Ранее радио Sputnik сообщило, какие заявления сделал приехавший в свой избирательный штаб Владимир Путин.

Взято отсюда.