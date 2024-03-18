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ЦИК объявил итоги выборов после обработки 100% протоколов

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ЦИК объявил итоги выборов после обработки 100% протоколов

Владимир Путин по итогам обработки 100% протоколов набрал 87,28% на выборах президента России, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии РФ.

Второе место занял Николай Харитонов (КПРФ) с 4,31% голосов избирателей. Владислав Даванков (“Новые люди”) набрал 3,85%, Леонид Слуцкий (ЛДПР) – 3,20%.

Официальные итоги выборов ЦИК подведет на специальном заседании в четверг, отмечает РИА Новости.

Голосование проходило в течение трех дней: 15, 16 и 17 марта.

Результат Путина – рекордный в истории современной России. На выборах в 2018 году он набрал 76,69%, а в 2012-м – 63,6%. Дмитрий Медведев в 2008 году победил с результатом 70,28%. Ранее, в 2004 и 2000 годах Путин одержал победу с 71,31% и 52,9% соответственно.

Радио Sputnik также сообщило, кто первым из мировых лидеров поздравил Путина с успехом на выборах.

Взято отсюда.

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