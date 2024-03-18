реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

ЦИК объявил предварительные итоги выборов после обработки 99% протоколов

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

ЦИК объявил предварительные итоги выборов после обработки 99% протоколов

После обработки 99,01% протоколов с участковых избирательных комиссий по всей стране предварительную победу на выборах президента России с результатом 87,33% голосов одержал самовыдвиженец Владимир Путин, свидетельствуют данные ЦИК РФ.

Глава комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов (КПРФ) набирает 4,31% голосов, вице-спикер нижней палаты парламента Владислав Даванков (“Новые люди”) – 3,79% голосов, председатель международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий (ЛДПР) – 3,19% голосов.

Голосование проходило в течение трех дней: 15, 16 и 17 марта.

Результат Путина – рекордный в истории современной России. На выборах в 2018 году он набрал 76,69%, а в 2012-м – 63,6%. Дмитрий Медведев в 2008 году победил с результатом 70,28%. Ранее, в 2004 и 2000 годах Путин одержал победу с 71,31% и 52,9% соответственно.

Радио Sputnik писало, как пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил высокий уровень поддержки Путина на выборах.

Взято отсюда.

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм
Даванков, Слуцкий и Харитонов прокомментировали итоги выборов президента

Даванков, Слуцкий и Харитонов прокомментировали итоги выборов президента

Разложенные бюллетени кандидатов на должность президента России после их подсчета…

Песков: страна первого после выборов зарубежного визита Путина уже известна

Песков: страна первого после выборов зарубежного визита Путина уже…

Страна первого после завершения выборов визита Владимира Путина за рубеж…

Экономисты спрогнозировали курс рубля после выборов президента РФ

Экономисты спрогнозировали курс рубля после выборов президента РФ

Экономисты не ожидают резких скачков курса рубля после выборов президента…

ЦИК объявил предварительные итоги выборов после обработки 99% протоколов

ЦИК объявил предварительные итоги выборов после обработки 99% протоколов

После обработки 99,01% протоколов с участковых избирательных комиссий по всей…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp