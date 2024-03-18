ЦИК объявил предварительные итоги выборов после обработки 99% протоколов

После обработки 99,01% протоколов с участковых избирательных комиссий по всей стране предварительную победу на выборах президента России с результатом 87,33% голосов одержал самовыдвиженец Владимир Путин, свидетельствуют данные ЦИК РФ.

Глава комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов (КПРФ) набирает 4,31% голосов, вице-спикер нижней палаты парламента Владислав Даванков (“Новые люди”) – 3,79% голосов, председатель международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий (ЛДПР) – 3,19% голосов.

Голосование проходило в течение трех дней: 15, 16 и 17 марта.

Результат Путина – рекордный в истории современной России. На выборах в 2018 году он набрал 76,69%, а в 2012-м – 63,6%. Дмитрий Медведев в 2008 году победил с результатом 70,28%. Ранее, в 2004 и 2000 годах Путин одержал победу с 71,31% и 52,9% соответственно.

Радио Sputnik писало, как пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил высокий уровень поддержки Путина на выборах.

Взято отсюда.