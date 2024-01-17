ЦИК обозначил период агитации в СМИ в ходе избирательной кампании

Период агитации в СМИ в рамках избирательной кампании по выборам президента России пройдет с 17 февраля по 14 марта, сообщила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова.«”Он (период агитации в СМИ, – ред.) начинается с 17 февраля, то есть за 28 дней до начала первого дня голосования, и завершается 14 марта включительно”, – цитирует Памфилову РИА Новости.

При этом она отметила, что, согласно требованиям закона, агитационные материалы могут распространяться кандидатом, если они предварительно оплачены им за счет средств избирательного фонда и представлены в избирательную комиссию до начала распространения.«

"То есть как только выдвинутый кандидат, подчеркиваю, еще не зарегистрированный даже, … у него появился избирательный фонд, там появились какие-то финансовые ресурсы, он имеет право, исходя из своих возможностей финансовых, изготавливать и после представления в комиссию это все распространять. Это законом не запрещено. Единственное – это не касается агитации в СМИ… Этот период начинается позже", – пояснила Памфилова.

Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.

Радио Sputnik сообщало, что ЦИК уточнил число участников президентской избирательной кампании.

Взято отсюда.