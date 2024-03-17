ЦИК: Путин продолжает лидировать на выборах после обработки 60% протоколов

Члены участковой избирательной комиссии во время подсчета голосов

Кандидат-самовыдвиженец Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ с результатом 87,26% голосов, следует из данных ЦИК после обработки 60,01% протоколов.

Согласно опубликованным данным, представитель КПРФ Николай Харитонов набирает 4,18% голосов, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий – 3,12% голосов, представитель партии “Новые люди” Владислав Даванков – 3,99% голосов.

Согласно данным ЦИК РФ после обработки части голосов, Путин предварительно лидирует во Владимирской области с 84,62%, в Ленинградской области (84,02%), в Вологодской области (79,3%), а также в Карачаево-Черкесии (90,61%) и республике Коми (80,21%).

Кроме того, свидетельствуют данные Центризбиркома, Путин побеждает на выборах главы государства в Амурской области с результатом 86,97% голосов, а также в Томской области, где он заручился поддержкой 82,15% и Красноярском крае – 84,12%. В этих регионах обработано 100% протоколов.

Результат Путина – рекордный в истории современной России. На выборах в 2018 году он набрал 76,69%, а в 2012-м – 63,6%. Как напоминает агентство, Дмитрий Медведев в 2008 году победил с результатом 70,28%. Ранее, в 2004 и 2000 годах Путин одержал победу с 71,31% и 52,9% соответственно.

Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходило в три дня: 15, 16 и 17 марта.

На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата (в алфавитном порядке): Владислав Даванков, Владимир Путин, Леонид Слуцкий и Николай Харитонов.

Ранее радио Sputnik рассказало, что удивило наблюдателя из США Дэниеля Мартина Ковалика на выборах в Херсонской области.

Взято отсюда.