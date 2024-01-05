ЦИК РФ зарегистрировал двух кандидатов в президенты России

Центральная избирательная комиссия РФ на заседании в пятницу зарегистрировала двух кандидатов на должность президента РФ, передает корреспондент РИА Новости.

Ими стали вице-спикер Госдумы от партии “Новые люди” Владислав Даванков и председатель ЛДПР Леонид Слуцкий.

Центризбирком 1 января принял документы от парламентариев для их регистрации в качестве кандидатов на пост главы государства.

Всего в ЦИК России поступило 33 уведомления о проведении мероприятий, связанных с выдвижением кандидатов на должность президента, в том числе девять – от политических партий, 24 – от самовыдвиженцев, из них в комиссию подали документы 15 человек.

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Представители парламентских партий освобождены от сбора подписей избирателей и могут подать документы на регистрацию до конца января.

Центризбирком должен принять решение о регистрации кандидатов не позднее 10 февраля.

Радио Sputnik сообщало, кого партия “Коммунисты России” выдвинула кандидатом на выборах главы государства.

Взято отсюда.