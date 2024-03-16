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ЦИК России представил обновленные данные о явке на президентских выборах

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ЦИК России представил обновленные данные о явке на президентских выборах

Бюллетени в урне для голосования на выборах президента России

Явка избирателей на выборах президента России по состоянию на 13:32 мск в целом по стране составляет 40,05%, следует из данных ЦИК, которые приводит РИА Новости.

Первые избирательные участки открылись на Камчатке и Чукотке в четверг в 23:00 мск. В 09:00 в пятницу заработали пункты для голосования в самом западном регионе России – Калининградской области.

Досрочно на выборах проголосовали почти 2,6 миллиона россиян.

В течение трех дней, начиная с 15 марта, избирательные участки будут работать до 20:00 по местному времени. Голосование завершится 17 марта.

Радио Sputnik сообщило, что большинство зарегистрированных на платформе ДЭГ россиян уже проголосовали на выборах.

Взято отсюда.

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