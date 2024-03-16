ЦИК России представил обновленные данные по явке на выборах президента РФ

Явка на выборах президента РФ по состоянию на 20:19 мск составила 55,10%, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России.

К 16:13 мск второго дня голосования явка превысила 50%.

Первые избирательные участки открылись на Камчатке и Чукотке в четверг в 23:00 мск. В 09:00 в пятницу заработали пункты для голосования в самом западном регионе России – Калининградской области.

Досрочно на выборах проголосовали почти 2,6 миллиона россиян.

В течение трех дней, начиная с 15 марта, избирательные участки будут работать до 20:00 по местному времени. Голосование завершится 17 марта.

На выборах главы государства в 2018 году, когда голосование проходило в один день, явка к 10:00 мск составляла 16,55%, через два часа – 34,72%, к 17:00 мск – 51,9%. После обработки 99,83% протоколов участковых комиссий она составила более 67%.

Радио Sputnik назвало число россиян, проголосовавших на выборах дистанционно.

Взято отсюда.