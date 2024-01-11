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ЦИК уточнил число участников президентской избирательной кампании

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ЦИК уточнил число участников президентской избирательной кампании

В президентской избирательной кампании на данном этапе участвуют 11 человек, сообщила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова на заседании ЦИК.«”На данном этапе у нас одиннадцать человек участвуют в избирательной кампании. Правда, на разных пока стадиях. Восемь из них выдвинуты политическими партиями, трое выдвинуты в порядке самовыдвижения. Это вот те, кто участвует на данном этапе в избирательной кампании”, – цитирует Life Памфилову.

Памфилова также отметила, что есть уже три “полноценных, официально зарегистрированных кандидата”: Леонид Слуцкий от ЛДПР, Владислав Даванков от партии “Новые люди” и Николай Харитонов от КПРФ.

Действующий глава государства Владимир Путин баллотируется в качестве самовыдвиженца. Сейчас проходит сбор подписей в поддержку его кандидатуры. По данным на 8 января, собрано более 1,3 миллиона подписей, притом что необходимый минимум – 300 тысяч.

Радио Sputnik также сообщало, что ЦИК России зарегистрировал представителя КПРФ кандидатом в президенты.

Взято отсюда.

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