ЦИК завершил прием документов от желающих участвовать в выборах президента

Центральная избирательная комиссия России в 18:00 мск завершила прием документов от претендентов на участие в выборах президента, выдвинутых политическими партиями.
Таким образом, в понедельник завершился заявочный этап в рамках президентской кампании.
Ранее 27 декабря закончилась аналогичная процедура для регистрации групп избирателей в поддержку самовыдвиженцев.
Выборы президента РФ пройдут 15–17 марта 2024 года.
Радио Sputnik сообщило, как пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал максимально высокий уровень доверия к Владимиру Путину.
Взято отсюда.