Центральная избирательная комиссия России в 18:00 мск завершила прием документов от претендентов на участие в выборах президента, выдвинутых политическими партиями.

Таким образом, в понедельник завершился заявочный этап в рамках президентской кампании.

Ранее 27 декабря закончилась аналогичная процедура для регистрации групп избирателей в поддержку самовыдвиженцев.

Выборы президента РФ пройдут 15–17 марта 2024 года.

Радио Sputnik сообщило, как пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал максимально высокий уровень доверия к Владимиру Путину.

Взято отсюда.