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Цитаты из послания Путина размещены на фасадах зданий в крупнейших городах

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Цитаты из послания Путина размещены на фасадах зданий в крупнейших городах

Главные тезисы из послания президента Федеральному собранию будут транслировать на зданиях крупнейших городов до 3 марта, сообщает издание “Вести Подмосковья”.

Мероприятие организовано активистами “Общероссийского народного фронта” (ОНФ) совместно с медиахолдингом МАЕР.«

"В ежегодном обращении Владимир Путин говорит о главном для всех граждан страны. Каждому из нас важно слышать и понимать позицию главы государства, знать о курсе развития страны, о планах. Мы организовали возможность узнать о ключевых заявлениях президента оперативно с помощью городских мониторов", – цитирует издание руководителя исполкома ОНФ Михаила Кузнецова.

Владелец и гендиректор медиахолдинга МАЕР Константин Майор в свою очередь отметил, что трансляция будет проходить в режиме реального времени с соблюдением “высочайших мер безопасности”.«”У нас выстроена полностью изолированная закрытая сеть управления конструкциями без доступа к интернету. Всего за четыре дня мы охватим 20 миллионов россиян и получим более 999,3 миллиона визуальных контактов с аудиторией”, – отметил Майор.

Радио Sputnik сообщало, что послание Владимира Путина транслировалось на выставке-форуме “Россия”.

Взято отсюда.

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