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ЦСКА обыграл «Ростов» в 1/4 Кубка России

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ЦСКА обыграл «Ростов» и выбил его из Кубка России

ЦСКА обыграл «Ростов» в 1/4 Кубка России

Московский ЦСКА на своем поле обыграл «Ростов» во втором матче 1/4 Пути РПЛ Кубка России. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла во вторник, 12 марта, и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. В составе победителей голами отметились Илья Агапов и Тамерлан Мусаев.

В первом матче, который прошел в Ростове-на-Дону, команды сыграли вничью. Таким образом, армейцы вышли в полуфинал Пути РПЛ. «Ростов» продолжит борьбу за трофей в Пути регионов.

ЦСКА — действующий обладатель Кубка России. «Ростов» завоевывал трофей в 2014 году.

Взято
отсюда

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