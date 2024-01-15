Израильская боевая авиация Израиля атаковала расположенную на юге Ливана инфраструктуру шиитского военизированного движения «Хезболла». Об этом сообщается в Telegram-канале Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Истребитель военно-воздушных сил Израиля нанес удары по оперативной инфрастуктуре «Хезболлы», которая находилась в районе Марун Ар-Рас в южной части Ливана.

Кроме того, после обнаружения в воздухе подозрительных объектов, в сторону Ливана был осуществлен запуск перехватчиков.

Ранее сообщалось, что истребитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанес удар по ячейке ливанского движения «Хезболла» в районе города Марвахин на юге Ливана.

До этого в Министерстве иностранных дел России заявили, что конфликт между Палестиной и Израилем грозит расшириться до кризиса всего ближневосточного региона, затронув Ливан, Ирак и Сирию.

Ранее премьер-министр Нетаньяху назвал цели Израиля в войне с ХАМАС.

Что думаешь?