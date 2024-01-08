Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Центробанк Ирана: банки страны и России могут проводить операции напрямую

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Центробанк Ирана: банки страны и России могут проводить операции напрямую

Российская Федерация и Иран соединили свои системы передачи финансовых сообщений, поэтому теперь банки могут проводить операции напрямую. Об этом заявил заместитель главы Центрального банка Ирана по международным вопросам Мохсен Карими, передает агентство Fars.

«Банкам двух стран больше не нужна Швейцария для связи друг с другом, и коммерческие банки обоих государств могут устанавливать друг с другом посреднические отношения. Экспортер может выставить российской стороне счет в риалах и получить по нему деньги от российских банков в Иране», — сказал замглавы ЦБ Ирана.

Он также указал, что экспортеры двух стран могут осуществлять сделки в своих национальных валютах.

До этого заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко заявил, что Россия и Иран продолжают сотрудничество в банковской сфере, собираясь в дальнейшем увеличить доли национальных валют в расчетах.

Ранее Россия и Иран заключили сделки в нефтегазовой сфере на сумму более $40 млрд.

Что думаешь?

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости

Центробанк Ирана: банки страны и России могут проводить операции напрямую

08.01.2024

 Новости

Губернатор Брянской области сообщил об уничтожении двух беспилотников ВСУ

08.01.2024

 Новости

Dagens Nyheter: после вступления в НАТО Швеция направит в Латвию 800 военных

08.01.2024

 Новости

Газзаев о Шершуне: он оставил большой след в самом начале становления ЦСКА

08.01.2024

 Новости

ВСУ обстреляли промышленную зону в Шебекино под Белгородом

08.01.2024

 Новости

На трассе в Новгородской области столкнулись 50 автомобилей, есть погибшие

08.01.2024

 Новости

ПВО сбила два украинских беспилотника в Брянской области

08.01.2024

 Новости

Минобороны раскрыло подробности инцидента с беспилотниками под Брянском

08.01.2024

 Интересное

Ученый предупредил о том, что в 2024-м на Землю обрушится множество магнитных бурь

08.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix