Министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи обсудила планы по упразднению государственных органов, отвечающих за связи с Южной Кореей. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Отмечается, что на встрече Центрального комитета Трудовой партии Кореи ее генеральный секретарь Ким Чен Ын поставил «задачу по упразднению и упорядочению» государственных и партийных организаций, в компетенцию которых входят «дела с Южной Кореей и врагами».

Глава государства отметил, что Трудовая партия Кореи больше не видит вариантов мирного объединения с Республикой Корея посредством переговоров. По его словам, стороны окончательно стали друг для друга «враждебными государствами».

Ким также подчеркнул, что войска КНДР должны быть готовы при необходимости «примирить всю территорию» Республики Корея, в том числе с помощью ядерного оружия.

До этого МИД КНДР обвинил США и Южную Корею в увеличении напряженности на полуострове.

Ранее глава минобороны КНДР Кан Сун Нам заявил, что ядерная война на Корейском полуострове неизбежна.

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