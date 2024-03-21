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Дачный Сезон: более 80% опрошенных россиян не могут построить дом без займов

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Дачный Сезон: более 80% опрошенных россиян не могут построить дом без займов

Подавляющее большинство — 83% — опрошенных россиян не могут купить или построить дом без заемных средств. Это следует из опроса строительной компании «Дачный Сезон», результаты которого есть у «Газеты.Ru».

Только 17% респондентов приобретают дом без привлечения кредитов. 40% берут ипотеку, еще 32% — потребительские кредиты, а 11% — занимают у родственников и друзей.

Самая главная причина обращения за ипотекой для строительства загородного дома — желание потребителей (41%) равномерно распределять выплаты на долгосрочный период времени. В меньшей степени ипотечное кредитование рассматривают из-за отсутствия достаточной суммы наличных денег (32%). 27% респондентов отметили, что берут льготную ипотеку, если есть такая возможность.

При этом выбор между квартирой и недвижимостью за городом в пользу последней большинство опрошенных (31%) делает, считая дом на земле — местом силы и гармонии. Еще 17% рассматривают загородный дом как альтернативу для отпуска. В меньшей степени потребители смотрят на стоимость квадратного метра — только 12% респондентов говорят о более привлекательной цене за «квадарт» при строительстве загородного дома. 11% выбирают его из-за наличия большего пространства по сравнению с квартирой, а 9% — из-за гибкости в использовании пространства — возможности менять архитектуру, внешний вид и функциональность. Еще 7% отмечают важность наличия приусадебной территории и близость к природе. Лишь 5% выбирают дом, считая инвестиции в него лучше вложений в квартиру. Наименее популярными ответами стали уверенность в качестве строительных материалов и наличие парковочного места (по 4%).

При этом потратить на строительство загородного дома или дачи большинство респондентов (41%) готовы от 1 до 3 млн руб., 25% — от 3 до 5 млн руб., 17% — от 5 до 10 млн руб. Суммы выше 10 млн руб назвали только 14%. А 3% опрошенных никогда не задумывались о стоимости собственного участка за городом.

«Тенденция к приобретению загородной недвижимости увеличивается с 2019 года, времен COVID-19, когда возможность выйти на свежий воздух и иметь свой уголок в доме стала определять качество жизни» – отметил креативный директор компании Тимур Дасаев.

Опрос был проведен в марте 2024 года. В нем приняли участие 1203 россиянина в возрасте от 18 до 60 лет, из них — 69% мужчин и 31% женщин.

Ранее в России зафиксировали ажиотажный спрос на загородные дома и участки.

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