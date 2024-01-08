Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон на конференции «Народ и оборона» заявил, что после вступления в Североатлантический альянс в 2025 году королевство направит в Латвию 800 военных, передает газета Dagens Nyheter.

«Правительство решило, что сокращенный батальон Швеции примет участие в составе сил [НАТО] под руководством Канады в Латвии», — приводятся слова главы правительства.

Отмечается, что задачей военных станет охрана границы в рамках союзной группы, которая была создана для «устрашения России в целях недопущения ее нападения». Солдаты примкнут к программе Enhanced Forward Presence (EFP), «Расширенного передового присутствия НАТО»), в ее рамках члены альянса размещают свои войска в восточных странах блока на непродолжительные периоды времени.

По данным издания, Швеция планирует направить в Латвию механизированный батальон с бронетехникой.

До этого министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Булин заявил о возможной войне в Швеции и призвал сограждан быть готовыми к боевым действиям.

Ранее в Госдепе США выступили за скорейшее вступление Швеции в НАТО.

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