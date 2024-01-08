Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Dagens Nyheter: после вступления в НАТО Швеция направит в Латвию 800 военных

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Dagens Nyheter: после вступления в НАТО Швеция направит в Латвию 800 военных

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон на конференции «Народ и оборона» заявил, что после вступления в Североатлантический альянс в 2025 году королевство направит в Латвию 800 военных, передает газета Dagens Nyheter.

«Правительство решило, что сокращенный батальон Швеции примет участие в составе сил [НАТО] под руководством Канады в Латвии», — приводятся слова главы правительства.

Отмечается, что задачей военных станет охрана границы в рамках союзной группы, которая была создана для «устрашения России в целях недопущения ее нападения». Солдаты примкнут к программе Enhanced Forward Presence (EFP), «Расширенного передового присутствия НАТО»), в ее рамках члены альянса размещают свои войска в восточных странах блока на непродолжительные периоды времени.

По данным издания, Швеция планирует направить в Латвию механизированный батальон с бронетехникой.

До этого министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Булин заявил о возможной войне в Швеции и призвал сограждан быть готовыми к боевым действиям.

Ранее в Госдепе США выступили за скорейшее вступление Швеции в НАТО.

Что думаешь?

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости

Центробанк Ирана: банки страны и России могут проводить операции напрямую

08.01.2024

 Новости

Губернатор Брянской области сообщил об уничтожении двух беспилотников ВСУ

08.01.2024

 Новости

Dagens Nyheter: после вступления в НАТО Швеция направит в Латвию 800 военных

08.01.2024

 Новости

Газзаев о Шершуне: он оставил большой след в самом начале становления ЦСКА

08.01.2024

 Новости

ВСУ обстреляли промышленную зону в Шебекино под Белгородом

08.01.2024

 Новости

На трассе в Новгородской области столкнулись 50 автомобилей, есть погибшие

08.01.2024

 Новости

ПВО сбила два украинских беспилотника в Брянской области

08.01.2024

 Новости

Минобороны раскрыло подробности инцидента с беспилотниками под Брянском

08.01.2024

 Интересное

Ученый предупредил о том, что в 2024-м на Землю обрушится множество магнитных бурь

08.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix