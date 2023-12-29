Дайверы установили новогоднюю елку на дне Черного моря

Украшенную новогоднюю елку установили на дне Черного моря у берегов Крыма, сообщили организаторы акции в беседе с РИА Новости.«

"Двухметровую елку погрузили на глубину пяти метров у восточных берегов полуострова. В этом году вода достаточно теплая – около 10-11 градусов", – сказал собеседник агентства.

Опускали елку на дно Черного моря около десяти крымских дайверов. Новогоднее дерево украсили игрушками и повесили герметичную гирлянду.

Радио Sputnik сообщало, что дайверы установили елку на дне Байкала.

Взято отсюда.