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Даня Милохин об обвинениях в скудоумии: меня проверял врач

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Даня Милохин об обвинениях в скудоумии: меня проверял врач

Тиктокер Даня Милохин ответил в соцсетях на критику в свой адрес из-за выхода на боксерский поединок против Аджмала Хана в контактных линзах.

Боксер Константин Цзю назвал Милохина больным.

«Меня проверял врач до этого, все профессионально, все на большом уровне. Я сказал врачу, что у меня контактные линзы, он просто записал: контактные линзы. Ничего страшного в этом нет», — сказал Милохин.

16 февраля Милохин одержал победу над индийским блогером Аджмалом Ханом на турнире ALPHA FIGHT SERIES в Дубае. Поединок, который стал для россиянина дебютным в боксе, завершился по ходу первого раунда после того, как Милохин заставил соперника прижаться к канатам и нанес несколько акцентированных ударов по голове, вынудив главного судью досрочно остановить поединок.

Милохин ранее участвовал в шоу «Ледниковый период». Он катался в паре с фигуристкой Евгенией Медведевой в предыдущем сезоне проекта. Им не удалось победить, но пара завоевала приз зрительских симпатий и выиграла один миллион рублей.

Ранее Милохин заявил, что не хочет драться с русскими.

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