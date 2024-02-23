“Дата наполнена особым смыслом”. Поздравления с Днем защитника Отечества

Российские государственные и общественные деятели поздравили граждан РФ с Днем защитника Отечества.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин:
«”Уважаемые друзья! Поздравляю вас с Днем защитника Отечества. Этот праздник объединяет всех, кому дороги прошлое, настоящее и будущее России, волевых и отважных людей, посвятивших всю свою жизнь служению отчизне”, – говорится в поздравлении, опубликованном на сайте кабмина.
Мишустин подчеркнул, что праздник также объединяет тех, кто ежедневно защищает национальные интересы, свободу и независимость России.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин:
«”Сегодня дата 23 Февраля для всех нас наполнена особым смыслом. Наши солдаты, офицеры, добровольцы с оружием в руках отважно сражаются с нацизмом, защищают мирных граждан и будущее России. С праздником! Здоровья и новых побед на благо России!” – отмечается в поздравлении на сайте Госдумы.
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев:
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"Сегодня мы отмечаем День защитника Отечества. Поздравляю с праздником всех, кто преданно служит России, оберегает мирную и благополучную жизнь миллионов граждан … Гордимся подвигами героев Мариуполя, Попасной, Лисичанска, Артемовска, Авдеевки – всех, кто приближает нашу окончательную победу над неонацистами. Склоняем головы перед светлой памятью павших", – написал он в Telegram-канале.
Медведев выразил глубокую признательность всем, кто участвует в российской спецоперации. Он подчеркнул, что бойцы дают жесткий и безоговорочный отпор врагу, защищают людей на исторических территориях России.
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин:
«”Это один из главных праздников в календаре, в Донбассе его отмечают с особыми чувствами. 23 февраля давно стал символом воинской доблести, мужества и патриотизма. Защитники России не раз доказывали всем, что Отчизну никто не поставит на колени”, – сказал глава ДНР в видеопоздравлении, размещенном в Telegram-канале.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл:
«”Сердечно поздравляю Вас (министра обороны РФ Сергея Шойгу, – ред.) и Ваших коллег с Днем защитника Отечества.… Надеясь на плодотворное развитие сложившегося взаимодействия Русской православной церкви и возглавляемого Вами Министерства обороны, желаю Вам и всему личному составу Вооруженных сил Российской Федерации крепкого здравия, помощи Божией и успехов в ответственном служении Родине”, – говорится в письме патриарха министру обороны РФ, опубликованном на сайте РПЦ.
Двадцать третьего февраля в России отмечается День защитника Отечества, являющийся днем воинской славы страны.
Радио Sputnik ранее сообщило, что министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил госнаграды военнослужащим.
Взято отсюда.