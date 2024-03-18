Даванков, Слуцкий и Харитонов прокомментировали итоги выборов президента

Разложенные бюллетени кандидатов на должность президента России после их подсчета по окончании процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани

Три кандидата на выборах президента России – Владислав Даванков (“Новые люди”), Николай Харитонов (КПРФ) и Леонид Слуцкий (ЛДПР) – признали победу самовыдвиженца, действующего главы государства Владимира Путина, пишет “Российская газета”.

Как следует из материала, Даванков поблагодарил своих избирателей за поддержку, при этом он назвал победу Путина несомненной.«”Конечно же, победитель Владимир Владимирович Путин. Но для нас важно то, что мы смогли донести нашу программу”, – сказал журналистам кандидат от партии “Новые люди”, вице-спикер Госдумы.

Кандидат от КПРФ Харитонов, комментируя предварительные итоги голосования, также заявил, что рассчитывает на привлечение дополнительного внимания к программе партии по итогам избирательной кампании.«

"Население (России, – ред.) как никогда международному сообществу показало, как можно сплотиться, консолидироваться", –заявил представитель КПРФ, глава думского комитета по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Лидер ЛДПР, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в свою очередь отметил, что Путин победил на выборах президента с историческим результатом.«”Мы работаем над тем, чтобы выявить малейшие нарушения, если они будут”, – сказал Слуцкий.

Сейчас, по его словам, в избирательный штаб либерал-демократов “поступают (сведения о) каких-то шероховатостях, очень незначительных”.

Центризбирком обработал уже 91% итоговых протоколов УИК. Согласно предварительным данным, Путин получает 87,21% голосов, Харитонов – 4,29%, Даванков – 3,93%, Слуцкий – 3,17%.

Радио Sputnik также сообщило, что спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил Путина с предварительной победой и назвал его преимуществом России.

Взято отсюда.