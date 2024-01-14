“Давно собирался”. Путин поделился впечатлениями от поездки на Чукотку

Президент России Владимир Путин рассказал журналистам, что был рад посетить Дальний Восток и увидеть своими глазами обстановку в Анадыре.«

"Я давно собирался там побывать, не жалею, что съездил. <…> Когда сам проехал по зимнику, посмотрел… и начинаешь понимать, что это такое и как люди живут и что является первоочередными задачами, которые нужно решать", – приводит его слова РИА Новости.

Однако говорить о каких-то решениях, в том числе по проблеме сообщения Анадыря с аэропортом, говорить пока рано, считает Путин.«”Разные варианты существуют, но такие поездки в этом смысле очень важны, и заменить их невозможно”, – сказал российский лидер.

Также президент РФ пообещал обязательно приехать в Якутию. «

"Планы побывать там есть, там есть чем заниматься. Эта огромная республика, пять или шесть Франций по территории. Минеральные ресурсы колоссальные, просто колоссальные. Люди очень интересные, очень талантливые люди", – сказал Путин.

В среду, 10 января, российский президент посетил центр Чукотского автономного округа. Это была первая поездка главы российского государства в 2024 году.

Радио Sputnik писало, на каком транспорте Путин путешествовал по Чукотке.

Взято отсюда.