Дед Мороз и Чебурашка уже проголосовали на выборах президента РФ

Россияне пришли на избирательные участки в необычных образах, в частности, голосующим на выборах президента РФ был замечен “Князь Александр Невский”, сообщает РИА Новости.

Так, в Югорске (ХМАО) девушка голосовала в костюме Чебурашки. Она раздала избирателям апельсины.

Мужчина в Великом Новгороде пришел на выборы в доспехах в образе Александра Невского. На входе он отдал свой меч полицейскому, после чего был допущен на голосование.

Дед Мороз из Великого Устюга также проголосовал на выборах президента РФ. «

"Выполнить свой гражданский долг несложно. Приходите на участок или голосуйте дистанционно, если подавали заявление на Госуслугах. В ваших руках – будущее нашей страны, наших детей. Ну а я свой гражданский долг уже выполнил, теперь ждут другие дела – нужно подготовить Вологодчину к весне", – приводит РИА Новости слова зимнего волшебника.

В Тюмени на одном из избирательных участков “появился” американский журналист Такер Карлсон, который ранее рассказывал, что мечтает приехать в Сибирь. Его картонную фигуру поставили рядом с участком. Избиратели, которые приходят голосовать, активно фотографируются с картонным Такером.

В Салехарде на выборы президента пришел воин из XVII века, пишет ИА “Север-Пресс”. Участник клуба реконструкторов просто не успел переодеться в перерыве между лекциями.«

"Участие в выборах — самый главный поступок, который должен совершить каждый гражданин. Отдаю голос за то, чтобы Россия только крепла и развивалась", – рассказал воин в интервью порталу "Ямал-Медиа".

Радио Sputnik также сообщало, что в ЦИК подсчитали явку избирателей на выборах президента РФ к 13:45 мск.

Взято отсюда.