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Дефицит железа может привести к выпадению волос, заявила врач

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Трихолог Жовтан: дефицит железа и проблемы с гормонами приводят к облысению

Дефицит железа может привести к выпадению волос, заявила врач

К выпадению волос у мужчин и женщин могут привести аутоиммунные и эндокринные заболевания, а также дефицит железа. Об этом «5-tv.ru» рассказала трихолог Наталия Жовтан.

«Выпадение волос может свидетельствовать о некоторых состояниях нашего организма, в том числе и заболеваниях щитовидной железы. Нередко изменение состояния гормонов щитовидной железы негативно влияет на волосяной фолликул, приводя к истончению волосяного стержня», — объяснила врач.

Также к выпадению волос могут привести аутоиммунные заболевания, нарушения работы яичников у женщин и нехватка некоторых микроэлементов, например, железодефицитная анемия.

Пока присутствует дефицит микроэлементов, наружные средства для лечения алопеции будут иметь нулевой эффект, подчеркнула Жовтан.

До этого трихолог Мареева рассказала, что тесная шапка или подобранная не по погоде могут привести к выпадению волос и проблемам с кожей. Она объяснила, что для выбора шапки нужно определить размер головы, при помощи сантиметра измерив ее окружность, отступив 2 см от бровей.

Ранее врач рассказал о привычке, которая может навредить зубам.

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