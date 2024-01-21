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Делегация Лаврова вылетает в Нью-Йорк для участия в Совбезе ООН

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МИД: делегация Лаврова вылетает в Нью-Йорк для участия в Совбезе ООН

Делегация Лаврова вылетает в Нью-Йорк для участия в Совбезе ООН

Делегация министра иностранных дел России Сергея Лаврова вылетает в Нью-Йорк для участия в мероприятиях Совбеза ООН. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя российского МИД Марию Захарову.

По ее словам, на мероприятиях будут в том числе обсуждать удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Донецку и участие западных стран в этом.

Ранее сообщалось, что Донецк попал под один из самых мощных обстрелов с начала СВО. Жертвами атаки стали 25 мирных жителей, еще 20 человек пострадали.

Захарова назвала обстрел Донецка «варварским террористическим актом против мирного населения России», а также сообщила, Следственный комитет России начал свое расследование.

Взято
отсюда

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