Дело о неуплате налогов против блогера Лерчек прекратили

Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек (Lerchek). Архивное фото

Уголовное дело о неуплате налогов в отношении Валерии Чекалиной, известной как блогер Лерчек, прекратили, рассказал РИА Новости ее адвокат Константин Третьяков.

“Вчера следственный комитет прекратил уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в отношении Чекалиных”, — сказал собеседник агентства.

Против Чекалиной и ее мужа Артема возбуждали два уголовных дела. Первое касается уклонения от уплаты налогов на 311 миллионов рублей. По оценке следствия, блогерша пользовалась упрощенной системой налогообложения, хотя ее доходы от фитнес-марафонов превышали предельно допустимый лимит в 150 миллионов рублей в год. Второе дело — об отмывании денег в особо крупном размере. По данным СК, Чекалины в апреле 2021 года легализовали более 130 миллионов рублей, купив на них доллары, замаскировав таким образом связь легализованных денег с преступным источником происхождения.

В конце ноября со счета Лерчек сняли арест, она погасила задолженность перед государством, включая штрафы и пени. Как заявил адвокат, всего Чекалина перечислила в казну около 500 миллионов рублей.

Накануне для блогеров отменили все ограничения, они вернулись в соцсети после девятимесячного молчания.

При этом Чекалины остаются обвиняемыми по делу об отмывании средств в особо крупном размере.

Горняк22

Взято отсюда

Источник