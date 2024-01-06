Бастрыкин заинтересовался делом россиянки, которая облила гостя кипятком

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин заинтересовался делом облитого кипятком гостя вечеринки в Челябинске, который пострадал от действий хозяйки квартиры. Об этом сообщает Telegram-канал «Информационный центр СК России».

Следственным управлением СК РФ по Челябинской области проводится доследственная проверка по статье 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). Отмечается, что Бастрыкин поручил руководству СУ СК по региону «доложить о ходе процессуальной проверки и установленных обстоятельствах».

Также сообщается, что на виновницу происшествия регулярно жаловались соседи, так как она часто устраивала шумные вечеринки.

Пострадавший рассказал, что девушка окатила его кипятком из мести за то, что он подкинул ей на кухню дымовую шашку. После произошедшего россиянка извинилась за свой поступок. Молодой человек решил замять конфликт, несмотря на полученные ожоги.

Ранее сообщалось, что 26-летний житель Иркутска попал из сигнальной ракетницы в окно соседской квартиры. Выстрел был произведен в воздух, но ракета изменила траекторию и улетела в квартиру к соседям на четвертый этаж.

Взято

отсюда

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