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День семейного здоровья пройдет в Подмосковье 2 марта

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День семейного здоровья пройдет в Подмосковье 2 марта

В Московской области в День семейного здоровья все желающие смогут пройти обследования, связанные с профилактикой онкологических заболеваний, сообщает Минздрав региона.«

"В эту субботу во всех 24 центрах амбулаторной онкопомощи можно будет пройти исследования, получить консультацию онколога и узнать ответы на волнующие вопросы", – рассказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

На базе отделения медицинской профилактики организованы скрининговые исследования по профилактике онкологических заболеваний и консультации врачей-специалистов.«

"В нашем блоке профилактики "Здоровье Подмосковью" 2 марта можно пройти проверку здоровья на все основные виды онкологических заболеваний и получить консультации онколога, терапевта, гинеколога, маммолога. С учетом того, что 2024 год объявлен президентом Годом семьи, мы приглашаем взрослое население: молодежь, людей среднего и преклонного возраста. Можно прийти без записи всей семьей, кто старше 18 лет", – цитирует РИАМО главного врача Одинцовской областной больницы Александра Грицанчука.

В эфире радио Sputnik также диетолог рассказала, кому нельзя употреблять семена чиа.

Взято отсюда.

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