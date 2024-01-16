Власти Латвии начали выдворять из страны русскоязычных пенсионеровСюжетВизы в Европу:

Власти Латвии начали выдворять из страны русскоязычных пенсионеров.

Уточняется, что под угрозой депортации находятся 1167 человек, из них 789 старше 60 лет.

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Россияне находятся под угрозой депортации из-за экзаменов по латышскому языку

Пожилые россияне массово не могут сдать экзамен по латышскому языку, который нужен для продления ВНЖ, говорится в данных Государственного центра содержания образования (VISC). Экзамен провалили более 50 процентов участников в возрастной группе от 66 до 74 лет и 80 процентов в возрастной группе старше 75 лет.

В 2023 году экзамен должны были сдать 17,8 тысячи граждан РФ. С первого раза тест сдало менее 40 процентов кандидатов.

В стране уже произошло несколько резонансных историй с выдворением россиян

10 января 82-летний руководитель Латвийско-российской ассоциации сотрудничества Борис Катков получил письмо от МВД, в котором говорилось, что его считают национальной угрозой и по этой причине лишают ВНЖ и депортируют. Также в письме сообщалось, что у пенсионера есть месяц на то, чтобы оспорить это решение.

12 января в 8 утра в дом к Каткову в Риге приехали пограничники и объявили, что депортируют его. На сборы дали час, в случае неповиновения обещали выломать двери и увезти насильно. Право на обжалование решения о депортации правоохранители проигнорировали.

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Также за незнание языка власти Латвии решили депортировать из страны незрячую 72-летнюю пенсионерку.

Жительница города Лиепая является инвалидом по зрению с детства и нуждается в постоянном уходе и сопровождении. С помощью родственников женщина начала собирать документы для продления вида на жительство еще в декабре 2022 года. Однако получить медицинский отвод от экзамена по латышскому языку в срок ей не удалось из-за очередей, затянувших процесс до ноября 2023 года. Из-за этого незрячей пенсионерке пришлось проходить языковое тестирование, которое ей не удалось пройти по чтению и письму.

Российские власти отреагировали на депортации

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал абсолютным позором депортацию пожилых людей из стран Балтии. «Безусловно, для любого государства подобная практика принудительных высылок является абсолютным позором», — сказал Песков.

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Депутат Госдумы Мария Бутина в беседе с «Лентой.ру» подчеркнула, что российские власти не бросят никого из депортированных. Сами депортации она назвала «вопиющим фактом нарушения прав человека, о которых так твердит Запад». «Фактически, это нацизм. Потому что человека преследуют за то, что он говорит на определенном языке, причисляет себя к определенной культуре», — сказала Бутина.

Латвия ввела новые ограничения для россиян и белорусов в 2022 году

Согласно новой редакции закона, Латвия прекратит выдавать рабочие визы россиянам. Помимо этого, Сейм ужесточит условия продления видов на жительство для граждан России и Белоруссии. Также отмечается, что проживающие в прибалтийской республике россияне, имеющие постоянный ВНЖ, должны подтвердить владение государственным языком.

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При этом в законе есть норма, которая предусматривает исключение в выдаче ВНЖ сроком до пяти лет для россиян и белорусов. Уточняется, что глава МИД Латвии может распорядиться о выдаче такого документа при условии, что это будет соответствовать интересам Латвии и международным правовым нормам, а также будет связано с гуманитарными целями.

Взято

отсюда

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