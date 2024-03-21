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Депутат Чаплин: сэкономить на электричестве на даче поможет специальный тариф

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Депутат Чаплин: сэкономить на электричестве на даче поможет специальный тариф

Электричество на дачах в черте города стоит дороже, чем на участках в селах, деревнях или поселках. Там действует «сельский тариф», отметил в беседе с News.ru депутат Госдумы Никита Чаплин.

Добиться подключения этого особого тарифа не так просто, отметил собеседник издания. Дело в том, что большинство садовых некоммерческих товариществ (СНТ) находятся вне границ сельских населенных пунктов, а понятия «рядом» или «около» в данном случае не имеют юридической силы, пояснил он.

Разновидностей «сельского тарифа» три: одноставочный, двуставочный и трехставочный. Тип выбирает сам абонент в зависимости от своих потребностей.

На днях сообщалось, что большинство россиян не могут построить дом на свои деньги. За кредитами вынуждены обращаться 83% граждан.

До этого в РФ зафиксировали ажиотажный спрос на загородные дома и участки.

Ранее стало известно, на что россияне берут микрозаймы.

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