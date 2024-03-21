Бывший командующий Силами обороны Эстонии, ныне депутат Европейского парламента от Эстонии Рихо Террас потребовал, чтобы президента России Владимира Путина больше не называли президентом, вместо этого он предложил якобы подходящие, с его точки зрения, слова «вождь» и «фюрер». Слова депутата приводит эстонский телеканал ERR.

«Главный вопрос в том, является ли теперь Путин в глаза демократических лидеров западного мира президентом или нет? Мы должны получить четкий сигнал, что больше не будем называть его президентом России. Следует использовать слова «вождь» или «фюрер» или какое-то другое выражение», – считает он.

Террас также пожаловался на то, что в ряде стране Европы, включая Германию, Испанию, Австрию и Францию «царят» пророссийские настроения. По его мнению, Европейскому парламенту еще предстоит проделать «большую работу» в этой связи.

До этого премьер Эстонии Кая Каллас заявила, что не собирается называть Владимира Путина президентом России.

Ранее премьер Эстонии рассказала о том, какой сигнал посылает Путин.

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