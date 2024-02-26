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Депутат Госдумы Белик: страны НАТО пытаются легализовать присутствие на Украине

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Депутат Госдумы Белик: страны НАТО пытаются легализовать присутствие на Украине

Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета ГД по международным делам Дмитрий Белик заявил, что группа стран НАТО решила устроить заговор с целью легализовать присутствие своих военных на Украине. Его слова передает РИА Новости.

Он напомнил, что ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщал, что группа стран НАТО и ЕС обдумывают возможность на основе двусторонних договоренностей направить своих военных на Украину.

«В заявлении Фицо нет ничего нового. Военные НАТО и так находятся на Украине, но только в статусе наемников. То, о чем говорит премьер Словакии, – это заговор некоторых стран с целью узаконить пребывание своих военнослужащих на территории Украины, и Фицо в этом заговоре участвовать не хочет», — сказал парламентарий.

По его словам, Фицо один из немногих западных лидеров, кто готов бороться за интересы своей страны, даже если на карту поставлена политическая карьера.

«Старой Европе этот конфликт уже неинтересен. В победу Украины никто не верит, как и в поражение России, а давать деньги на заведомо безнадежное дело тоже желания большого нет», — подчеркнул депутат.

Ранее в Словакии не исключили, что страны НАТО могут отправить войска на Украину.

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