Задержка финансирования Киева со стороны западных партнеров вынуждает украинские власти рассматривать план С. Об этом заявила изданию Financial Times депутат Рады, глава комитета парламента по вопросам бюджета Роксолана Пидласа.

По ее словам, Украина фактически достигла «предела своих возможностей».

« все внутренние ресурсы используются для финансирования армии», — отметила Пидласа.

Она напомнила, что по плану А новые транши США и ЕС начнут поступать в январе. Задержки финансирования означают, что украинские власти начали рассматривать план Б и даже план С.

Глава комитета парламента не уточнила детально содержание этих планов. Пидласа подчеркнула, что переговоры о дополнительной бюджетной поддержке уже ведутся с другими странами G7, в частности — с Японией и Канадой. Одновременно в Раде рассматривают возможность существенно сократить невоенные расходы и повысить налоги. Депутат добавила, что большая часть этих административных мер «будут неприятны» гражданам страны.

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.

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