Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Депутат рады Фриз: законопроект о мобилизации содержит антиконституционные нормы

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Депутат рады Фриз: законопроект о мобилизации содержит антиконституционные нормы

Депутат Верховной рады Украины Ирина Фриз заявила, что законопроект о мобилизации содержит слишком много антиконституционных норм. Об этом она рассказала в эфире телемарафона на телеканале 1+1.

Она подчеркнула, что парламентарии настаивают на снятии всех норм, которые содержат коррупционные риски, на снятии норм антиконституционных. Она добавила, что в одном законодательном акте множество подобных моментов.

До этого член комитета Верховной рады Украины по нацбезопасности Соломия Бобровская заявила, что у депутатов парламента есть претензии к каждой второй статье предложенного кабинетом министров законопроекта о мобилизации.

Она подчеркнула, что парламентарии в курсе, как подобное происходит, и знают о частых похищениях с улиц, что незаконно.

До этого украинская служба безопасности сообщила о раскрытии и ликвидации трех схем незаконного уклонения от мобилизации, за одним из которых, как предполагается, стоял экс-советник главы администрации бывшего президента страны Виктора Януковича.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

Что думаешь?

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости

Лавров выразил соболезнования главе МИД Ирана после взрывов в Кермане

10.01.2024

 Новости

МВД: в Тюмени задержаны все участники драки, в которой пострадал боец СВО

10.01.2024

 Новости

Лидер демократов в Сенате США Шумер: у Украины истощаются запасы боеприпасов

10.01.2024

 Новости

В Петербурге школьница получила перелом позвонка после прыжков на батуте

10.01.2024

 Новости

Депутат рады Фриз: законопроект о мобилизации содержит антиконституционные нормы

10.01.2024

 Новости

В Таиланде умер российский журналист Михаил Войтенко

10.01.2024

 Новости

При обстреле Ясиноватой пострадала мирная жительница

10.01.2024

 Новости

На Ставрополье автобус столкнулся с грузовиком, пострадал человек

10.01.2024

 Новости

В Ростовской области два ребенка провалились под лед и погибли

10.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix