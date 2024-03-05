реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Депутат Рады попросил Taurus для удара по Крымскому мосту на фоне утечки в ФРГ

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Депутат Рады попросил Taurus для удара по Крымскому мосту на фоне утечки в ФРГ

Заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев призывает Германию предоставить Украине дальнобойные ракеты Taurus для атак по территории Крыма и по Крымскому мосту. Об этом сообщает издание «Европейская правда».

Как заявил депутат, украинская сторона постоянно поднимает тему передачи Taurus Киеву.

«Я пытаюсь держать в тонусе наших немецких партнеров. Мы начали просить их еще в мае 2022 года», — продолжил парламентарий.

По его словам, Украина так нуждается в этих ракетах, потому что с ними она «сможет достигать любой точки юга, Крыма и выбивать их (российские. – «Газета.Ru») склады, логистические цепочки, командные пункты».

«Нам нужно это дальнобойное оружие, чтобы срабатывать по Крыму и Крымскому мосту», — отметил Чернев.

Он также сказал, что канцлер ФРГ Олаф Шольц единственный в Германии, кто выступает против поставок этих ракет Украине, поскольку «он боится получить какой-либо реакции» со стороны Российской Федерации. Вместе с тем парламентарий заявил, что канцлер использует «никчемные» аргументы по блокировке поставок Taurus.

После публикации расшифровки разговора офицеров бундесвера, которые обсуждали передачу Киеву Taurus, Великобритания призвала Берлин поставить Украине эти дальнобойные ракеты. При этом Шольц продолжает настаивать на том, что это невозможно.

Ранее Медведев заявил о подготовке Германии к войне с Россией.

Что думаешь? Комментарии

горняк22 телеграм
Женщины России: великие и удивительные

Женщины России: великие и удивительные

Принято думать, что творить историю — дело сугубо мужское, а…

Узнать больше

Матерям закон написан: в Госдуме придумали штраф за запрет кормить грудью — кто его заплатит

Документ пока в разработке, но ключевые положения уже известны 6…

Узнать больше

«Я как мячик летала»: в Челябинске боец ЧВК «Вагнер» набросился на бывшую жену и сломал ей глазницы, но суд его наказывать не стал

На заседание Константин принес медали и благодарственные письма 6 марта…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp