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Депутат Журова: президент объявит новые меры поддержки участников СВО и их семей

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Депутат Журова: президент объявит новые меры поддержки участников СВО и их семей

Ключевой темой послания президента России Владимира Путина Федеральному посланию станет поддержка семей, уверена депутат Госдумы Светлана Журова. Глава государства озвучит новые предложения по поддержке участников спецоперации и их близких, а также предложит ввести ответные меры на западные санкции, отметила она в беседе с телеканалом «360».

«Наше законодательство должно улучшить жизнь людей в России. Думаю, все посылы, которые мы услышим от президента, несомненно, будут направленны только на это», — заявила Журова.

Большой блок в выступлении президента будет посвящен мерам поддержки семей и новшествам в этой сфере, которые необходимо закрепить на законодательном уровне, уверена парламентарий.

Также Путин не оставит без внимания тему новых антироссийских санкций, считает депутат. По ее мнению, он предложит какие-то нормы, чтобы не позволить рестрикциям влиять на российскую экономику.

Еще две важные сферы, которые ждут внимания и новых мер поддержки – это сельское хозяйство и оборонный комплекс, добавила Журова. Помимо законодательных новшеств, послание будет включать в себя различные программы и обновления нацпроектов, заключила она.

Напомним, Владимир Путин обратится с ежегодным посланием к Федеральному собранию РФ завтра, 29 февраля, в 12:00 мск. Он отмечал, что озвучит новые задачи на ближайшие шесть лет. Транслировать послание собираются некоторые кинотеатры – в Кремле это сочли показателем заинтересованности россиян.

Ранее сенаторы рассказали, чего ждут от послания президента к Федеральному собранию.

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