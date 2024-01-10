Депутат: детские блюда в ресторанах должны быть дешевле основных

Цены на детские блюда в кафе и ресторанах должны быть ниже основных блюд на 20 процентов, считает член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин.

Он отметил, что во многих ресторанах и кафе цены на блюда в детском и взрослом меню одинаковы. «”Хотя в детском меню и порции меньше, и продукты, из которых приготовлена еда, чаще постные и поэтому более дешевые. В них меньше даже соли и приправ. Получается, что бизнес наживается на детях”, – цитирует депутата “Парламентская газета”.

Депутат призвал отрегулировать этот вопрос. Чаплин считает, что это позволило бы дополнительно поддержать семьи с детьми, сделав досуг доступнее.

Он также выразил мнение, что рестораны не имеют права отказывать взрослым посетителям в блюдах из детского меню.«”И это нарушение закона. Посетитель может привлечь такое заведение к ответственности, сославшись на статью 14.8 Кодекса об административных нарушениях, где закреплено наказание за отказ в предоставлении потребителю услуг по причине, связанной с возрастом”, – добавил Чаплин.

Радио Sputnik также сообщало, что в России призвали запретить сыроедство и вегетарианство для детей.

Взято отсюда.