Музыкант и депутат Госдумы Денис Майданов высказался за принятие закона о лишении доступа иноагентов к соцсетям.«”Если тебе страна не нужна, если ты на нее наплевал, значит страна должна ответить так же”, – заявил Майданов в рамках стрима телеканала “360” с Аксиньей Гурьяновой.

По его словам, такая практика давно применяется в Китае. Гражданина, придерживающегося антигосударственных взглядов, там “вычищают” из всех соцсетей, радиостанций и телевидения, и “человек выключается”.«”Когда демократия является способом воспитания твоего ребенка в антипатриотизме и антигосударственности – это не демократия, это только прикрытие, маска, способ воздействия на твою страну в подчинение внешним интересантам”, – подчеркнул депутат.

Радио Sputnik также сообщало, что президент РФ Владимир Путин подписал закон о конфискации имущества за распространение фейков о ВС России.ИЗОЛЕНТА liveРеклама у иноагентов, урок Афганистана, “Позывной “Спутник”, сила времениВчера, 09:04

Взято отсюда.