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Депутаты Верховной Рады подали в суд на спикера парламента

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Пять депутатов Рады подали в суд на спикера за отказ разрешить выезд из страны

Депутаты Верховной Рады подали в суд на спикера парламента

Пять депутатов Верховной Рады от фракции «Европейская солидарность», возглавляемой бывшим президентом Украины Петром Порошенко, подали в суд на спикера парламента Руслана Стефанчука за отказ разрешить выезд из страны в заграничные командировки. Об этом заявила депутат Рады Иванна Климпуш-Цинцадзе, сообщает пресс-служба политсилы.

По ее словам, иски в суд подали депутаты Владимир Арьев, Алексей Гончаренко, Ирина Геращенко и Мария Ионова. «Сегодня аналогичный иск, относительно отказов в четырех моих командировках в течение четырех месяцев с сентября по декабрь прошлого года, также подаю я», — добавила Климпуш-Цинцадзе. При этом она усомнилась в том, что суды будут честно и непредвзято рассматривать эти дела.

Ранее Порошенко подал в суд на украинских пограничников, потребовав полмиллиона гривен моральной компенсации за отказ выпустить его из республики в зарубежную командировку в начале декабря. До этого он указывал на возможную связь запрета с офисом президента Украины Владимира Зеленского.

Взято
отсюда

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