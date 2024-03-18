реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

Десятки москвичей пришли проститься с Ширвиндтом к Театру сатиры

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Десятки москвичей пришли проститься с Ширвиндтом к Театру сатиры

Очередь из желающих проститься с народным артистом РСФСР Александром Ширвиндтом собралась у Театра сатиры в Москве, сообщает РИА Новости.

Ширвиндт скончался в больнице 15 марта на 90-м году жизни.

Прощание с артистом начнется в 13:00 мск, но очередь из поклонников уже протянулась от Концертного зала Чайковского до метро, уточняет агентство.

Артист родился 19 июля 1934 года в Москве, окончил Щукинское театральное училище. Ширвиндт был принят в труппу Театра им. Ленинского комсомола (теперь “Ленком Марка Захарова”) в 1956 году, а позднее начал служить в Московском драматическом театре на Малой Бронной.

В труппе Театра сатиры Ширвиндт состоял с 1970 года. В 2000–2021 годах являлся художественным руководителем Театра сатиры, а в 2021-м стал президентом театра.

Его фильмография насчитывает более 60 работ. Актер известен по ролям в фильмах “Трое в лодке, не считая собаки”, “Принцесса цирка”, “Вокзал для двоих”.

Радио Sputnik сообщало, что Владимир Путин выразил соболезнования родным артиста.

Взято отсюда.

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм
Не убирайте пуховик. Какой будет погода в Алтайском крае на этой неделе?

Не убирайте пуховик. Какой будет погода в Алтайском крае…

Теплая весенняя погода, которая установилась на Алтае, надолго не задержится…

В России впервые возбудили дело об экстремизме из-за работы ЛГБТ-клуба

В России впервые возбудили дело об экстремизме из-за работы…

Мизулина: в Оренбурге возбудили уголовное дело из-за работы ЛГБТ-клуба Pose…

Иностранец продавал наркотики туристам через Telegram и попался

Иностранец продавал наркотики туристам через Telegram и попался

Mirror: британец попался в Таиланде на продаже наркотиков через Telegram…

Новая обувь Джо Байдена развеселила пользователей сети

Новая обувь Джо Байдена развеселила пользователей сети

Президент США Джо Байден появился на публике в новой обуви…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp