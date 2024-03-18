Десятки москвичей пришли проститься с Ширвиндтом к Театру сатиры

Очередь из желающих проститься с народным артистом РСФСР Александром Ширвиндтом собралась у Театра сатиры в Москве, сообщает РИА Новости.

Ширвиндт скончался в больнице 15 марта на 90-м году жизни.

Прощание с артистом начнется в 13:00 мск, но очередь из поклонников уже протянулась от Концертного зала Чайковского до метро, уточняет агентство.

Артист родился 19 июля 1934 года в Москве, окончил Щукинское театральное училище. Ширвиндт был принят в труппу Театра им. Ленинского комсомола (теперь “Ленком Марка Захарова”) в 1956 году, а позднее начал служить в Московском драматическом театре на Малой Бронной.

В труппе Театра сатиры Ширвиндт состоял с 1970 года. В 2000–2021 годах являлся художественным руководителем Театра сатиры, а в 2021-м стал президентом театра.

Его фильмография насчитывает более 60 работ. Актер известен по ролям в фильмах “Трое в лодке, не считая собаки”, “Принцесса цирка”, “Вокзал для двоих”.

Радио Sputnik сообщало, что Владимир Путин выразил соболезнования родным артиста.

Взято отсюда.