Десятки раненых при обстрелах Белгородской области остаются в больницах

В медицинских учреждениях остаются 74 жителя Белгородской области, пострадавших в результате обстрелов ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.«

"В целом в больницах Москвы и Белгородской области 74 раненых. 20 человек в реанимации города Москвы – все находятся под контролем опытных врачей. Все молимся и надеемся на их скорейшее выздоровление", – написал он в Telegram-канале.

Гладков выразил благодарность многодетным семьям, запустившим акцию, в рамках которой дети поддерживают раненых своими рисунками.«”Волонтеры посещают тех, кто находится в больницах нашей области для того, чтобы оказать моральную и психологическую поддержку. Мы все понимаем, насколько она нужна сейчас всем, кто находится после обстрелов в лечебных учреждениях”, – добавил глава региона.

Накануне радио Sputnik сообщило, что под Белгородом в результате наезда экскаватора на мину пострадал человек.

Взято отсюда.